"Безопасный город" опубликовал подборку видео со сбитыми пешеходами на ул. Невского
Скриншот видеозаписи "Безопасного города"
Проект "Безопасный город" опубликовал подборку видео со сбитыми пешеходами на ул. Невского. Ролик появился на профильной странице "ВКонтакте".
Речь идёт об одном и том же переходе. В поле зрения камер попали четыре аварии. Когда конкретно произошла каждая из них — не говорится.
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