Проект "Безопасный город" опубликовал подборку видео со сбитыми пешеходами на ул. Невского. Ролик появился на профильной странице "ВКонтакте".

Речь идёт об одном и том же переходе. В поле зрения камер попали четыре аварии. Когда конкретно произошла каждая из них — не говорится.