На пешеходных переходах в Калининграде сбили 13-летнюю и 4-летнюю девочек

В выходные, 11 и 12 февраля, на территории Калининградской области сбили семерых человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Среди пострадавших две девочки — 13 и 4 лет. Они попали под колёса в воскресенье, когда переходили дорогу по пешеходному переходу. Школьницу сбил "Ауди" на ул. Брамса. Водитель машины скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция. На второго ребёнка наехал "Мерседес" на ул. Арсенальной. В результате аварии малышка получила травмы.



Также в воскресенье на дорогах региона сбили двух женщин и одного мужчину. В 8:55 в Черняховском районе, в посёлке Державино, "Рено" наехал на 46-летнюю местную жительницу. В 14:40 в Озёрске под колёса "Фольксвагена" попала 73-летняя пенсионерка. Обе женщины переходили дорогу в неположенном месте, и обеих впоследствии госпитализировали.



В 18:00 на ул. А. Невского в Калининграде "Ауди" сбил 28-летнего мужчину. Пешеход в это время находился на "зебре".



В субботу в областном центре сбили ещё двух женщин. 79-летняя пенсионерка пострадала на ул. Островского в 9:30. На неё наехал "Рено". В 12:33 на ул. Киевской "Ниссан" совершил наезд на 40-летнюю местную жительницу.

