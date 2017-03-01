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Главная Новости Происшествия

В отношении виновника смертельного ДТП на Окружной возбудили уголовное дело

Автор: Виктория Мокрецова
15:28
  2985 0
  • Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего водителя "Ауди", спровоцировавшего, по предварительным данным, смертельное ДТП на Окружной. Об этом сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
 
Правоохранительные органы квалифицировали действия мужчины по ч. 6 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Подозреваемый признался в содеянном и сейчас находится в полиции.
 
В субботу, 25 февраля, на Южном обходе "Ауди" вышла на встречную полосу и столкнулась с "БМВ". В результате погибли двое мужчин, находившихся во второй иномарке. Пассажир скончался на месте происшествия, а водитель  — в больнице. Позднее в Сети появились две записи аварии с видеорегистраторов, запечатлевших момент столкновения двух машин и его последствия.  
 

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