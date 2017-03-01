В отношении виновника смертельного ДТП на Окружной возбудили уголовное дело

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего водителя "Ауди", спровоцировавшего, по предварительным данным, смертельное ДТП на Окружной. Об этом сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Правоохранительные органы квалифицировали действия мужчины по ч. 6 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Подозреваемый признался в содеянном и сейчас находится в полиции.