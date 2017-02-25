На Окружной столкнулись две иномарки: есть пострадавший (фото, дополнено)

В Калининграде в субботу, 25 февраля, на Окружной от ул. Емельянова в сторону Дзержинского столкнулись БМВ и Ауди. Об этом сообщается в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".
В аварии пострадал пассажир автомобиля БМВ, его с помощью спасательного инструмента деблокировали из автомобиля сотрудники ГО и ЧС Калиниграда. Информация об остальных пострадавших уточняется. Оба водителя живы, сообщили Клопс.Ru в пресс-службе областного УМВД.
Фото: Евгений Иольев
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
Позже в пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, стал 27-летний водитель Ауди, который на прямом участке дороги выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение в БМВ. Пассажир БМВ погиб, оба водителя доставлены в больницу.
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
По факту ДТП проводится проверка, назначен комплекс экспертиз. По их результатам будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.
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