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Главная Новости Происшествия

На Окружной столкнулись две иномарки: есть пострадавший (фото, дополнено)

09:55
  9293 5
  • Фото: паблик "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Фото: паблик "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
В Калининграде в субботу, 25 февраля, на Окружной от ул. Емельянова в сторону Дзержинского столкнулись БМВ и Ауди. Об этом сообщается в паблике "Сообщество автомобилистов Калининграда и области".
 
В аварии пострадал пассажир автомобиля БМВ, его с помощью спасательного инструмента  деблокировали из автомобиля сотрудники ГО и ЧС Калиниграда. Информация об остальных пострадавших уточняется. Оба водителя живы, сообщили Клопс.Ru в пресс-службе областного УМВД.
 
 
Фото: Евгений Иольев
 
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
 
Позже в пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, стал 27-летний водитель Ауди, который на прямом участке дороги выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение в БМВ. Пассажир БМВ погиб, оба водителя доставлены в больницу. 
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
По факту ДТП проводится проверка, назначен комплекс экспертиз. По их результатам будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшествия. 
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

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5 комментариев Правила комментирования

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Роб Халфорд
Роб Халфорд #
10:09
Прилично летели...80+80=160,возможно поболее.....
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Сухов
Сухов #
10:12
да, результат впечатляет, хотя скорости так не складываются ))
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Роб Халфорд
Роб Халфорд #
10:51
согласен,скорости не суммируются а усредняются,в учет надо брать факторы веса машины,пассивная безопасность данного авто и т.д ,усредненно будет звучать приблизительно так - при лобовом столкновении 2х авто на скорости 50км\ч сила удара будет равносильна удару о неподвижно стоящий бетонный блок на скорости 54 км\ч........
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Александр Кузьмин
Александр Кузьмин #
15:54
Очередное самовыпиливание мужского населения, как нахрен угроза от НАТО,  мы самостоятельно выбиваем из жизни сами себя или кто то это делает за нас. Печалька.
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Вит
Вит #
16:11
Расстрелять проектировщиков этой дороги: затяжной изгиб, идиотская разметка. Съэкономили 1.5 рубля для полновесной 4-х полосной дороги, аварии здесь - это последствия.
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