В субботнем ДТП с "БМВ" и "Ауди" на Окружной погибли два человека

Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло в субботу, 25 февраля, на Южном обходе на Окружной. В аварии погибли два человека, которые находились в автомобиле "БМВ", сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД.

По словам очевидцев, это были молодые мужчины. Водитель "БМВ" пытался увернуться от столкновения, которое произошло на прямом участке дороги и в условиях хорошей видимости.