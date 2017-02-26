В субботнем ДТП с "БМВ" и "Ауди" на Окружной погибли два человека
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло в субботу, 25 февраля, на Южном обходе на Окружной. В аварии погибли два человека, которые находились в автомобиле "БМВ", сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД.
По словам очевидцев, это были молодые мужчины. Водитель "БМВ" пытался увернуться от столкновения, которое произошло на прямом участке дороги и в условиях хорошей видимости.
Напомним, что виновником ДТП, по предварительным данным, стал
27-летний водитель "
Ауди"
. По факту ДТП проводится проверка, назначен комплекс экспертиз. По их результатам будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.
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