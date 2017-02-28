В отношении пьяного лихача, подрезавшего калининградских водителей, возбудили дело

В отношении пьяного калининградца, который подрезал водителей на городских дорогах, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Речь идёт о ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Ранее молодого человека ловили на нетрезвом вождении. Он уже дал признательные показания полиции.



Пистолет, который его товарищ демонстрировал проезжавшим мимо автомобилистам, признали пневматическим. Это подтвердила экспертиза. При этом в полицию не поступали заявления о том, что молодые люди угрожали им кому-то.