“Я сейчас психану”: пьяные оправдания калининградского лихача, пугавшего автомобилистов, попали на видео

Полиция опубликовала кадры с места задержания калининградских лихачей, пугавших автомобилистов агрессивной ездой и пистолетом. Видео сняли сотрудники пресс-службы регионального управления МВД.
На записи мужчина, который сидел за рулём БМВ, сообщает инспектору ГИБДД, что на самом деле машиной управлял его “друг, который убежал”. Молодой человек, комментируя ситуацию, говорит, что “произошло очень плохо”. Также водитель утверждает, что не употреблял ничего перед тем, как сесть за руль.
По данным полиции, 25-летний Виталий П. и его друг разъезжали по городу, опасно маневрируя и подрезая другие машины. В ответ на возмущения автомобилистов пассажир БМВ демонстрировал пистолет. Горожане сообщили о происходившем в правоохранительные органы. Когда машины ГИБДД приблизились к машине лихачей, водитель на ходу стал перелезать на пассажирское кресло. Впоследствии нарушитель всё же признался, что был пьян.
Сейчас в полиции решают
вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264 УК РФ (“Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию”)”. Ранее молодого человека уже ловили на нетрезвой езде.
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