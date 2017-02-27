Барабанщику Therr Maitz предъявили обвинение за нападение на сотрудника "Аэрофлота" в Храброво

Барабанщику Therr Maitz Борису Ионову, ударившему сотрудника "Аэрофлота" в Храброво, предъявили обвинение в Москве. Об этом Клопс.Ru сообщили в калининградском следственном отделе Северо-Западного СУ на транспорте СК.
Музыканта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
"Обвиняемый вину признал в полном объёме и раскаялся. В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", — сообщили Клопс.Ru в следственном отделе.
Сразу после конфликта в коллективе поднимался вопрос о дальнейшем пребывании там Ионова. Однако впоследствии группа отказалась от радикальных мер.
"Мы не поддерживаем в таких поступках своих работников и не гордимся тем, что случилось. И Борис сам, я надеюсь, не думает, что он герой. Надеюсь, что это послужит ему уроком. Насколько я знаю, он встречался с пострадавшим и принёс ему извинения", — сообщил Клопс.Ru лидер коллектива Антон Беляев.
4 декабря Борис Ионов ударил
в нос 54-летнего сотрудника "Аэрофлота". Работник авиакомпании отказал
мужчине в посадке на самолёт из-за того, что тот был сильно пьян. Накануне группа Therr Maitz отыграла концерт в Светлогорске. Гурьевский районный суд оштрафовал
музыканта на тысячу рублей. Позднее в отношении него возбудили
уголовное дело.
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