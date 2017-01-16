В отношении барабанщика Therr Maitz Бориса Ионова возбудили уголовное дело за дебош в Храброво
Фото со страницы Бориса Ионова ВКонтакте
В отношении 23-летнего барабанщика украинской группы Therr Maitz Бориса Ионова возбудили уголовное дело за дебош в Храброво. Как сообщается на сайте транспортной полиции, музыкант причинил телесные повреждения представителю авиакомпании.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Напомним, 4 декабря барабанщик Therr Maitz, который накануне отыграл с группой концерт в Светлогорске, при посадке на самолёт ударил
по носу 54-летнего сотрудника "Аэрофлота" за то, что тот отказал нетрезвому пассажиру в посадке на борт самолета сообщением Калининград – Москва.
В декабре Гурьевский районный суд оштрафовал
барабанщика Therr Maitz на 1 тыс. рублей за дебош в Храброво по статье "Мелкое хулиганство".
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t863
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.