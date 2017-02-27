В праздники в Калининградской области сбили ребёнка, девушку и троих мужчин
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В праздничные выходные, в период с 22 по 26 февраля, в Калининградской области сбили ребёнка, девушку и троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
23 февраля в 16:40 на Ленинском проспекте в Калининграде “Фольксваген Пассат” наехал на 13-летнюю девочку, которая выходила из трамвая на остановке. Пострадавшую госпитализировали. В 20:05 на проспекте Ленина в Гусеве под колёса неизвестного водителя попала 19-летняя девушка. Автомобилист не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. После ДТП он скрылся, машину объявили в розыск. Калининградка отделалась травмами.
Поздно вечером 22 февраля на Гвардейском проспекте в Калининграде “Мерседес” сбил 50-летнего мужчину, переходившего дорогу. Его доставили в больницу.
Несколькими часами ранее около посёлка Рыбачьего под колёсами “Крайслера” погиб
37-летний пешеход, двигавшийся по встречной полосе. В воскресенье, 26 февраля, автобус МАЗ сбил
пьяного калининградца, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
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