В праздники в Калининградской области сбили ребёнка, девушку и троих мужчин

В праздничные выходные, в период с 22 по 26 февраля, в Калининградской области сбили ребёнка, девушку и троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



23 февраля в 16:40 на Ленинском проспекте в Калининграде “Фольксваген Пассат” наехал на 13-летнюю девочку, которая выходила из трамвая на остановке. Пострадавшую госпитализировали. В 20:05 на проспекте Ленина в Гусеве под колёса неизвестного водителя попала 19-летняя девушка. Автомобилист не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. После ДТП он скрылся, машину объявили в розыск. Калининградка отделалась травмами.



Поздно вечером 22 февраля на Гвардейском проспекте в Калининграде “Мерседес” сбил 50-летнего мужчину, переходившего дорогу. Его доставили в больницу.