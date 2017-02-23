В среду около пос. Рыбачий насмерть сбили пешехода
В среду на Куршской косе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл около 22:05 возле пос. Рыбачий. Водитель автомобиля "Крайслер" совершил наезд на пешехода, двигавшегося по неосвещённому участку дороги. Автомобилист сам вызвал полицию. По данным правоохранительных органов, он был трезв.
Потерпевший, мужчина 1979 г.р., скончался от полученных травм. Оба участника ДТП были жителями пос. Рыбачий.
На месте происшествия рыботали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится проверка для установления причин ДТП.
ГИБДД напоминает
, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части ночью или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется использовать предметы со световозвращающими элементами. При движении вне населённых пунктов световозвращатели использовать обязательно: за несоблюдение этого правила грозит штраф в размере 500 рублей. Водителей просят соблюдать осторожность и снижать скорость, двигаясь по неосвещённым просёлочным дорогам.
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