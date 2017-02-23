В среду около пос. Рыбачий насмерть сбили пешехода

В среду на Куршской косе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл около 22:05 возле пос. Рыбачий. Водитель автомобиля "Крайслер" совершил наезд на пешехода, двигавшегося по неосвещённому участку дороги. Автомобилист сам вызвал полицию. По данным правоохранительных органов, он был трезв.

Потерпевший, мужчина 1979 г.р., скончался от полученных травм. Оба участника ДТП были жителями пос. Рыбачий.

На месте происшествия рыботали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится проверка для установления причин ДТП.