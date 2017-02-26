В Калининграде нашли пропавшую в субботу пенсионерку

В Калининграде полицейские разыскали пропавшую в субботу, 25 февраля, 66-летнюю Людмилу Л. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Поиски велись вместе с родственниками. Пожилую женщину удалось найти буквально через несколько часов после опубликования объявления в СМИ. Пенсионерку заметили в маршрутке, которая ехала по ул.Интернациональной. Горожане тут же сообщили о ней в дежурную часть.

Пожилую женщину остановили, передали родственникам. Сейчас она находится дома, её жизнь вне опасности.