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В Калининграде нашли пропавшую в субботу пенсионерку

17:06
  2559 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде полицейские разыскали пропавшую в субботу, 25 февраля, 66-летнюю Людмилу Л. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
 
Поиски велись вместе с родственниками. Пожилую женщину удалось найти буквально через несколько часов после опубликования объявления в СМИ. Пенсионерку заметили в маршрутке, которая ехала по ул.Интернациональной. Горожане тут же сообщили о ней в дежурную часть.
 
Пожилую женщину остановили, передали родственникам. Сейчас она находится дома, её жизнь вне опасности.
 
Напомним, что Людмила Л. вышла из дома в шесть утра 25 февраля. Она была тепло одета, несла несколько сумок с вещами. 
 

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