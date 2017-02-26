В Калининграде нашли пропавшую в субботу пенсионерку
В Калининграде полицейские разыскали пропавшую в субботу, 25 февраля, 66-летнюю Людмилу Л. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Поиски велись вместе с родственниками. Пожилую женщину удалось найти буквально через несколько часов после опубликования объявления в СМИ. Пенсионерку заметили в маршрутке, которая ехала по ул.Интернациональной. Горожане тут же сообщили о ней в дежурную часть.
Пожилую женщину остановили, передали родственникам. Сейчас она находится дома, её жизнь вне опасности.
Напомним, что Людмила Л. вышла
из дома в шесть утра 25 февраля. Она была тепло одета, несла несколько сумок с вещами.
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