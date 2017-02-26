В Калининграде разыскивают пропавшую пенсионерку (фото)

В Калининграде разыскивают пропавшую без вести 66-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Людмила Лазебная вышла из дома в субботу, 25 февраля, в шесть часов утра и не вернулась. Женщина проживает в доме по Каштановой аллее. Ее приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, европейский тип лица, светлые волосы, короткая стрижка. Была одета в куртку горчичного цвета, чёрные полусапожки, при себе имела несколько сумок с вещами. Страдает потерей памяти.

Тех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 552-202, 552-203, 552-982 либо 02.