В Калининграде грузовик врезался в дерево при выезде с ул.Летней на Окружную (фото)
В Калининграде грузовик "Форд" попал в ДТП, выезжая с ул.Летней на Окружную. Об этом сообщается в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области".
ДТП произошло в субботу, 25 февраля. Водитель грузовика не справился с управлением, машина врезалась в дерево. В тяжелом состоянии шофёр госпитализирован в больницу, сообщили Клопс.Ru в пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Фото: Андрей Семёнов
Напомним, что на Окружной в субботу, 25 февраля, произошла
авария со смертельным исходом. Там столкнулись "Ауди" и "БМВ". В аварии погибли два человека, которые находились в автомобиле "БМВ". Виновником ДТП, по предварительным данным стал 27-летний водитель "Ауди".
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