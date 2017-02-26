В Калининграде грузовик врезался в дерево при выезде с ул.Летней на Окружную (фото)

В Калининграде грузовик "Форд" попал в ДТП, выезжая с ул.Летней на Окружную. Об этом сообщается в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области".

ДТП произошло в субботу, 25 февраля. Водитель грузовика не справился с управлением, машина врезалась в дерево. В тяжелом состоянии шофёр госпитализирован в больницу, сообщили Клопс.Ru в пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Фото: Андрей Семёнов