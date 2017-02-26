В Калининграде на Московском проспекте ночью горели две фуры

В Калининграде в воскресенье, 26 февраля, на Московском проспекте горели фуры "Скания" и "Вольво". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Происшествие случилось в четвёртом часу утра в Ленинградском районе. В "Вольво" с левой стороны повреждены колесо и кабина, в "Скании" — с право стороны огнём повреждены колесо и кабина. Пострадавших нет.