В Калининграде на Московском проспекте ночью горели две фуры
В Калининграде в воскресенье, 26 февраля, на Московском проспекте горели фуры "Скания" и "Вольво". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.
Происшествие случилось в четвёртом часу утра в Ленинградском районе. В "Вольво" с левой стороны повреждены колесо и кабина, в "Скании" — с право стороны огнём повреждены колесо и кабина. Пострадавших нет.
Напомним, что накануне полиция задержала
30-летнего мужчину, который поджёг чужой грузовик, бросив него бутылку с коктейлем Молотова. Мужчина разбил окно автомобиля, бросил в салон бутылку и убежал.
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