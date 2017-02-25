В Калининграде мужчина бросил в грузовик бутылку с коктейлем Молотова из ненависти к владельцу
Калининградская полиция задержала 30-летнего мужчину, который поджёг чужой грузовик, бросив него бутылку с коктейлем Молотова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Происшествие случилось 23 января на улице Суворова, где стоял грузовой "Мерседес". Мужчина разбил окно автомобиля, бросил в салон бутылку и убежал. В результате сгорел салон грузовика, ущерб составил 40 тыс. рублей.
Задержать поджигателя удалось только недавно. В отношении него возбуждено уголовное дело. Причиной поджога стали неприязненные отношения задержанного с владельцем автомобиля.
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