В Калининграде мужчина бросил в грузовик бутылку с коктейлем Молотова из ненависти к владельцу

Калининградская полиция задержала 30-летнего мужчину, который поджёг чужой грузовик, бросив него бутылку с коктейлем Молотова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Происшествие случилось 23 января на улице Суворова, где стоял грузовой "Мерседес". Мужчина разбил окно автомобиля, бросил в салон бутылку и убежал. В результате сгорел салон грузовика, ущерб составил 40 тыс. рублей.

Задержать поджигателя удалось только недавно. В отношении него возбуждено уголовное дело. Причиной поджога стали неприязненные отношения задержанного с владельцем автомобиля.