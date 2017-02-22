В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
-1 °C
ночью
22 февраля 2017 г. 20:07
66 880 пользователей
за 24 часа на сайте
58.0 +0.6
Курс ММВБ на 22 февраля 2017, 20:00
61.21 +0.63
Курс ММВБ на 22 февраля 2017, 20:00
14.06 +0.11
Курс ЦБ на 23 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Беременной калининградке пять часов отказывались возвращать машину со штрафстоянки

Автор: Константин Сериков
18:50
  1228 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Жительница Калининграда Елизавета, находящаяся на седьмом месяце беременности, пять часов не могла забрать свою машину со штрафстоянки без оплаты услуг за эвакуацию. С женщины требовали оплату, несмотря на изменения в законодательстве. Об этом Клопс.Ru рассказала сама калининградка.
 
По рассказам Елизаветы, свою машину она оставила на парковке у магазина "Маяк". Когда женщина вернулась,  автомобиля уже не было, а по телефону в дежурной части ГИБДД сообщили, что его забрали на штрафстоянку за нарушения ПДД.
 

Штрафстоянка услуг не оказывает

 
Находясь на штрафстоянке на ул. Барнаульская, Елизавета узнала, что документов на машину там нет, и ей необходимо ехать на ул. Борзова в городской отдел ГИБДД для оформления правонарушения. Учитывая дождливую погоду и отсутствие при себе наличных денег, калининградка позвонила в ГИБДД, где ей сообщили, что с учетом её положения, через некоторое время сотрудники полиции сами приедут на штрафстоянку, и ехать ей никуда не нужно. 
 
Оформив необходимые документы с сотрудником ГИБДД, калининградка решила забрать машину со штрафстоянки, однако без оплаты ей автомобиль никто не возвращал.  "Мне поставили ультиматум: плати за работу – забирай, на все мои претензии о том, что действует и федеральный и региональный закон, на штрафстоянке не реагировали", – рассказывает Елизавета.
 
 
Она обратилась в полицию, после чего на место пригласили участкового. Однако после того, как заявление было принято, автомобиль беременной девушке так и не вернули, ссылаясь на то, что закон штрафстоянка не нарушает.
 
В итоге, после четырех часов пребывания на штрафстоянке, приехавшие родственники калининградки уговорили девушку оплатить услуги эвакуатора. Теперь пострадавшая калининградка намерена добиваться наказания для штрафстоянки в прокуратуре. Она уже написала заявление на действия компании ООО "Городские специализированные стоянки".
 

Машины должны возвращать без уплаты, и такие случаи были

 
Между тем, возвращать автомобили со штрафстоянки должны без требования оплаты, считает глава регионального союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.  С января 2017 года водители могут забирать свои машины со штрафстоянки до оплаты услуг службы эвакуации, предъявив документы. Ранее порядок был другой: сначала платишь за эвакуатор и время, проведённое на стоянке сверх положенных бесплатных 24 часов. Теперь у водителей есть 60 дней на оплату услуг и штрафов ГИБДД.
 
 
Первый прецедент был создан в конце января. Тогда муж с женой смогли забрать машину со штрафстоянки без оплаты услуг частников. Некоторое время назад эвакуаторщики приостановили свою деятельность, ссылаясь на то, что не хотят работать "бесплатно", и даже заручились поддержкой в облдуме. Однако позднее председатель постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Александр Никулин всё же признал, что водители имеют право получить авто без предварительной оплаты.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
natsmakova
natsmakova #
20:00
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
Ответить Цитировать

Главные темы дня

В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски
14:00
  10239 21
В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски
Блинные выходные: где отметить Масленицу в Калининграде
Фото горячей новости
12:53
  1562 0 Афиша
Сотрудница ФСБ, насмерть сбившая ребёнка на ул. Кошевого, пошла под суд
Фото горячей новости
11:28
  8653 1
Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
Фото горячей новости
11:17
  3926 1
Синоптики обещают калининградцам мороз и снег на выходных
Фото горячей новости
10:50
  6474 0

Лента новостей

Картинка
Генне: Королевский замок неразумно восстанавливать целиком
19:53
  161 1
Картинка
В пос. Взморье местного жителя нашли повешенным на чердаке дома
19:38
  432 1
Картинка
В бюджете Калининграда может не хватить денег на скульптуру "Аквамена" к ЧМ-2018
19:25
  264 1
Картинка
У Калининграда может появиться сицилийский город-побратим
19:18
  367 1

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Ромашина
журналист
Мужчины тоже люди
  643 0
Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  2380 10
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo