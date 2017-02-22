Беременной калининградке пять часов отказывались возвращать машину со штрафстоянки

Жительница Калининграда Елизавета, находящаяся на седьмом месяце беременности, пять часов не могла забрать свою машину со штрафстоянки без оплаты услуг за эвакуацию. С женщины требовали оплату, несмотря на изменения в законодательстве. Об этом Клопс.Ru рассказала сама калининградка.

По рассказам Елизаветы, свою машину она оставила на парковке у магазина "Маяк". Когда женщина вернулась, автомобиля уже не было, а по телефону в дежурной части ГИБДД сообщили, что его забрали на штрафстоянку за нарушения ПДД.

Штрафстоянка услуг не оказывает

Находясь на штрафстоянке на ул. Барнаульская, Елизавета узнала, что документов на машину там нет, и ей необходимо ехать на ул. Борзова в городской отдел ГИБДД для оформления правонарушения. Учитывая дождливую погоду и отсутствие при себе наличных денег, калининградка позвонила в ГИБДД, где ей сообщили, что с учетом её положения, через некоторое время сотрудники полиции сами приедут на штрафстоянку, и ехать ей никуда не нужно.

Оформив необходимые документы с сотрудником ГИБДД, калининградка решила забрать машину со штрафстоянки, однако без оплаты ей автомобиль никто не возвращал. "Мне поставили ультиматум: плати за работу – забирай, на все мои претензии о том, что действует и федеральный и региональный закон, на штрафстоянке не реагировали", – рассказывает Елизавета.

Она обратилась в полицию, после чего на место пригласили участкового. Однако после того, как заявление было принято, автомобиль беременной девушке так и не вернули, ссылаясь на то, что закон штрафстоянка не нарушает.

В итоге, после четырех часов пребывания на штрафстоянке, приехавшие родственники калининградки уговорили девушку оплатить услуги эвакуатора. Теперь пострадавшая калининградка намерена добиваться наказания для штрафстоянки в прокуратуре. Она уже написала заявление на действия компании ООО "Городские специализированные стоянки".

Машины должны возвращать без уплаты, и такие случаи были

Между тем, возвращать автомобили со штрафстоянки должны без требования оплаты, считает глава регионального союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев. С января 2017 года водители могут забирать свои машины со штрафстоянки до оплаты услуг службы эвакуации, предъявив документы. Ранее порядок был другой: сначала платишь за эвакуатор и время, проведённое на стоянке сверх положенных бесплатных 24 часов. Теперь у водителей есть 60 дней на оплату услуг и штрафов ГИБДД.