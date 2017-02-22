Полиция проводит проверку по факту возгорания “Дэу Калос” в Немане
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Немане полиция проводит проверку по факту возгорания "Дэу Калос" на ул. Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в электропроводке. Сумма ущерба достигла 240 тысяч рублей. На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас в ведомстве проводят пожарно-техническую экспертизу. Окончательные выводы будут сделаны после того, как сотрудники получат её результаты.
"Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют владельцам подержанных автомобилей своевременно проводить диагностику неисправностей. Следует помнить, что отказ оборудования во время движения может привести к дорожно-транспортному происшествию", — говорится в сообщении ведомства.
"Дэу Калос" сгорел
в среду, 22 февраля, около 2:35. В результате ЧП никто не пострадал.
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