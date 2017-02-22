В Немане ночью сгорел автомобиль "Дэу Калос"

В среду, 22 февраля, в Немане случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, на ул. Красноармейской загорелся автомобиль "Дэу Калос". В ликвидации последствий аварии принимали участие четыре человека, использовалась одна единица техники. В результате ЧП никто не пострадал.