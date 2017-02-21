СК отказался возбуждать дело по факту гибели женщин от газа на ул. Чернышевского

В Калининграде управление СК отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели матери и дочери, отравившихся угарным газом в квартире на ул. Чернышевского. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника издания, следователи не нашли в случившемся состава преступления. Жильцы установили неисправное оборудование и пользовались им по своей воле. В результате произошла утечка газа.
В региональном следственном управлении СК информацию об отказе в возбуждении уголовного дела подтвердили. Старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко отметила, что по факту случившегося проводится дополнительная проверка.
12 ноября на ул. Чернышевского угарным газом отравились
50-летняя калининградка и её 26-летняя дочь. В момент гибели женщины находились
в ванной. Следователи проводили
проверку по факту случившегося. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.
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