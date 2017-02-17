На Южном вокзале приставы арестовали машину такси "Максим" за долги в 540 тысяч рублей
Фото пресс-службы регионального управления ФССП
В Калининграде в пятницу, 17 февраля, на парковке Южного вокзала судебные приставы арестовали автомобиль "Мерседес Вито", владелец которого задолжал по налогам государству 540 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места события.
Во время очередного рейда по выявлению должников по уплате транспортного налога в поле зрения приставов попал микроавтобус с логотипами такси "Максим", владелец которого, оказывается, задолжал крупную сумму.
Сам водитель во время оформления очередного вызова очень удивился, что должен государству такую крупную сумму денег, и сначала всё отрицал, но после проверки данных, когда стало ясно, что долг имеется, начал агрессивно себя вести.
По словам главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов Павла Буренкова, такое поведение со стороны должников — привычное для приставов явление и они готовы к реакции людей. Несколько дней назад в Московском районе Калининграда водитель на "Ауди" сбил
женщину-пристава. Помимо этого автомобилист угрожал государственному сотруднику физической расправой.
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