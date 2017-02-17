На Южном вокзале приставы арестовали машину такси "Максим" за долги в 540 тысяч рублей

В Калининграде в пятницу, 17 февраля, на парковке Южного вокзала судебные приставы арестовали автомобиль "Мерседес Вито", владелец которого задолжал по налогам государству 540 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места события.



Во время очередного рейда по выявлению должников по уплате транспортного налога в поле зрения приставов попал микроавтобус с логотипами такси "Максим", владелец которого, оказывается, задолжал крупную сумму.

Сам водитель во время оформления очередного вызова очень удивился, что должен государству такую крупную сумму денег, и сначала всё отрицал, но после проверки данных, когда стало ясно, что долг имеется, начал агрессивно себя вести.