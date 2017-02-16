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"Я тебя сейчас убью!": калининградец на иномарке сбил женщину-пристава, не желая отдавать машину

17:59
  121 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде Следственный комитет проводит проверку по заявлению пристава, которую сбил владелец арестованного автомобиля. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников.
 
Как следует из заявления пристава Московского района Екатерины М. (документ имеется в распоряжении Клопс.Ru — Ред.), 1 февраля она с коллегами пришла домой к должнице, проживающей в доме по улице Станиславского, чтобы арестовать её автомобиль за долги. "Форд Фокус" стоял во дворе дома, пристав позвонила владелице по домофону. На том конце провода госслужащей ответил мужской голос, а вскоре из подъезда вышел какой-то мужчина, сел в тот самый автомобиль и заблокировал двери.
 
"Я подошла к нему и постучала в окно. Мужчина приоткрыл окно, я предъявила ему служебное удостоверение, представилась и сказала, чтобы он вышел из автомобиля, так как на него наложен арест, на что мужчина, рассмотрев моё удостоверение, ответил грубой, нецензурной бранью", — рассказывает пристав.
 
После этого незнакомец резко тронулся на иномарке с места, сбил госслужащую и протащил её на капоте пару десятков метров. 
 
"Я ударилась коленями о бампер, выронила сумку с документами, служебное удостоверение и упала на капот, зацепившись руками за крышку капота. При этом автомобиль продолжал движение. Водителю я громко крикнула: "Что ты делаешь?!" На что он в приоткрытое окно крикнул: "Я тебя сейчас убью!" — и помчался вперёд. Проехав около 20 метров, мужчина резко затормозил, я упала на дорогу", — пишет Екатерина М. в своём заявлении.
 
После этого пристав сумела увернуться в сторону: иномарка снова поехала на неё. Но через пару секунд водитель резко развернул машину и уехал прочь. Коллеги Екатерины М. к этому времени вызвали полицию, водителя задержали. Оказалось, что это был муж должницы, который тут же стал всё отрицать и заверять, что случившееся — "просто ДТП", а угроз в адрес пристава с его стороны не было.
 
Как удалось выяснить Клопс.Ru, пристав пыталась арестовать автомобиль "Форд Фокус" 2009 года выпуска на основании исполнительного производства № 14171/16/39004-ИП от 01.06.2016. Согласно открытым данным на сайте регионального управления службы судебных приставов, 46-летняя уроженка Уссурийска задолжала в государственную казну около 610 тысяч рублей. По данным банка исполнительных производств, основные долги у женщины — по кредиту, также есть информация о неуплате штрафов ГИБДД и коммунальных платежей.
 
Собственный источник в Следственном комитете сообщил Клопс.Ru, что в настоящее время началась доследственная проверка по факту произошедшего.
 
 

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