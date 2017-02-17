Калининградец, чьи друзья пытались поджечь квартиру его тёщи, рассказал о причинах выходки

В воскресенье, 12 февраля, двое мужчин попытались
поджечь квартиру на первом этаже дома на ул. Харьковской. В ней живёт тёща их друга. По данным полиции, во время совместного застолья зять пожаловался
приятелям на мать своей жены. Те решили отомстить и бросили в окно её квартиры бутылку с горючей смесью.
Клопс.Ru поговорил с пострадавшей и её родственником, узнал какие у них отношения, и что побудило двоих калининградцев прийти к окнам посторонних людей с бутылкой бензина в руках.
Высокие отношения
Когда об окно её квартиры что-то разбилось, 51-летняя Людмила Матвеева уже спала. На часах было около 11 часов вечера. Спустя несколько минут после пробуждения, женщина поняла: разбили стеклопакет в комнате мужа.
Я проснулась от сильного хлопка, было такое ощущение, что балкон упал, а потом появилось пламя. Над окном загорелся провод. Мы все проснулись, бегали по дому в трусах и тушили. Хорошо, что окна моей дочери выходят на другую сторону.
Возгорание произошло на улице. Женщина считает, что если бы бутылка попала в другие окна, без жертв бы не обошлось. Стеклопакеты в них однослойные и вряд ли смогли бы выдержать удар.
"В комнате моего мужа мы специально установили трёхслойный стеклопакет, потому что там обычно холодно. Нам крупно повезло: два стекла разбились, а одно осталось", — пояснила пострадавшая.
Почему друзья зятя пошли на такой поступок, Людмила не понимает. По её словам, с мужем дочери у неё всегда были хорошие отношения. Это подтверждает и её родственник. По словам Игоря, он не говорил про тёщу ничего плохого и от своих друзей подобного не ожидал.
Мы с ними довольно-таки давно знакомы, работаем вместе в такси. Они знали, где живёт тёща, потому что как-то раз привозили ей морозильную камеру. Когда мне утром жена сказала о том, что произошло, я был в шоке. Сейчас ребята пытаются решить вопрос возмещения материального ущерба. Сделали это, потому что у них в голове было много алкоголя. Просто баловство.
Одним из поджигателей оказался начальником Игоря. Вместе они приходили к пострадавшей и приносили свои извинения.
"Предложили мне 15 тысяч за разбитое окно, но я им сказала все вопросы решать через полицию. — возмутилась женщина. — Они туда сходили. А после этого мне следователь по телефону заявил, что дело возбуждать не будут. Он объяснил мне, что нет состава преступления, а на следующий день заявил, что будет какой-то суд."
В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что по факту случившегося проводится проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела ещё не решён.
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