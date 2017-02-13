Полиция ищет мужчин, подозреваемых в поджоге квартиры в Калининграде

В Калининграде сотрудники уголовного розыска разыскивают двоих мужчин, подозреваемых в поджоге квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, злоумышленники совершили преступление 12 февраля около 23:00 на улице Харьковской. Мужчины бросили бутылку с горючей смесью в окно квартиры на первом этаже. Жильцы смогли локализовать возгорание самостоятельно.
"По подозрению в совершении противоправных действий разыскиваются Башков Евгений Игоревич 1983 года рождения, а также неустановленный мужчина, внешность которого зафиксировала камера видеонаблюдения", — говорится в сообщении пресс-службы.
Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-081, 552-098, 552-057, 552-219, 02 или 102.
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