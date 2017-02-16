Дом женщины на ул. Харьковской пытались поджечь друзья её обиженного зятя
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В квартире на ул. Харьковской, которую 12 февраля пытались поджечь двое мужчин, живёт бывшая тёща их друга. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии полиции, перед тем как совершить преступление, молодые люди пили в компании своего товарища. Во время застолья он активно жаловался на свою бывшую тёщу, а под конец веселья заснул. Тогда подозреваемые решили отомстить за своего приятеля. Мужчины поймали таксиста, попросили его слить в бутылку бензин и направились на ул. Харьковскую. Подойдя к дому женщины, они бросили бутылку в её окно.
Стеклопакет выдержал удар, благодаря чему никто не пострадал. Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
12 февраля около 23:00 на улице Харьковской двое мужчин попытались
поджечь квартиру на первом этаже. Ранее сообщалось, что возгорание жильцы смогли ликвидировать своими силами.
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