Дом женщины на ул. Харьковской пытались поджечь друзья её обиженного зятя

В квартире на ул. Харьковской, которую 12 февраля пытались поджечь двое мужчин, живёт бывшая тёща их друга. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



По версии полиции, перед тем как совершить преступление, молодые люди пили в компании своего товарища. Во время застолья он активно жаловался на свою бывшую тёщу, а под конец веселья заснул. Тогда подозреваемые решили отомстить за своего приятеля. Мужчины поймали таксиста, попросили его слить в бутылку бензин и направились на ул. Харьковскую. Подойдя к дому женщины, они бросили бутылку в её окно.



Стеклопакет выдержал удар, благодаря чему никто не пострадал. Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.