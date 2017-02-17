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Главная Новости Происшествия

Четыре самолёта НАТО проводили разведку вдоль границы Калининградской области

07:26
  629 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В четверг, 16 февраля, вблизи границы Калининградской области проводили разведку четыре самолёта НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс".
 
По данным агентства, передвижения авиации отследили западные сайты. Самолёты альянса проводили разведку в то время, как в Брюсселе проходила встреча министров стран НАТО. Операции осуществляли стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135W, самолет "АВАКС", патрульный самолёт ВМС Германии Р-3С "Орион"  и самолёт "Посейдон".
 
Напомним, в последнее время разведывательные полеты самолётов НАТО возле Калининградской области участились. Подобные инциденты были зафиксированы в декабре, январе и феврале.

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