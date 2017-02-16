Полиция: сбитая автобусом калининградка находится в реанимации
Фото из группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
В Калининграде женщина-пешеход, которую днём 16 февраля сбил пассажирский автобус "Зеленоградск-Транса" на Советском проспекте, попала в реанимацию. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Женщина находится в тяжёлом состоянии. В полиции пояснили, что пострадавшей 70 лет, автобус её сбил на регулируемом пешеходном переходе. Выясняется, на какой сигнал светофора женщина вышла на проезжую часть. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее очевидцы происшествия сообщили
Клопс.Ru, что женщина вышла на дорогу на красный свет светофора.
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