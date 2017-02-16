В Калининграде автобус сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет

В Калининграде, в четверг, 16 февраля, на Советском проспекте автобус сбил женщину, которая решила перейти дорогу, не обращая внимания на светофор. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как уточняют очевидцы, автобус принадлежит компании "Зеленоградск-Транс". Он ехал в направлении автовокзала и пересекал перекресток на зеленый свет светофора.
"Женщина шла сначала по тротуару, потом, не останавливаясь, начала переходить по пешеходному переходу на красный сигнал светофора по Советскому проспекту, одновременно подняв руку водителю. Остановиться, не покалечив её, автобус не смог бы, такое ощущение, что она специально это сделала", — рассказала очевидец Татьяна, на глазах которой произошла авария.
С места происшествия пострадавшую увезла машина скорой помощи. Сейчас состояние пострадавшей уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливаются обстоятельства аварии.
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