В Калининграде из-за тумана задержаны четыре авиарейса

В Калининграде задержаны четыре авиарейса. Информация об этом есть на сайте аэропорта "Храброво".

Согласно информации онлайн-табло, задерживается прилёт двух самолётов из Москвы. Один из них — из Домодедово, запланированный на 06:30, другой — из Внуково, запланированный на 07:05. Также задержаны вылеты двух самолётов в Москву: в Домодедово (планировался в 07:30) и Внуково (на 07:35).