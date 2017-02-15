В Калининграде из-за тумана отменён один авиарейс, четыре задержаны

В среду, 15 февраля, отменён рейс Минск – Калининград. Информация об этом есть на сайте аэропорта "Храброво".

В справочной аэропорта пояснили, что рейс отменён из-за метеоусловий. Сегодня в регионе туман. Согласно онлайн-табло, самолёт авиакомпании "Белавиа" должен был прилететь в 08:30.

Кроме того, задерживается прилёт самолёта из Москвы, запланированный на 08:15, и два самолёта из Санкт-Петербурга (они должны были прилететь в 09:15). Также задерживается вылет воздушного судна в Санкт-Петербург (должен был состояться в 10:15, задерживается до 11:35).