В Калининградской области сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков, потерявшихся в тумане
В среду, 15 февраля, в Калининградской области были спасены пятеро рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
По данным ведомства, в 18:00 напротив пос. Причалы Славского района трое рыбаков потеряли ориентирование на местности. Мужчины находились в 5 км от берега на акватории Куршского залива.
Самостоятельно сойти на землю они не могли. Рыбакам помогли спасатели. Они взяли их на судно "Арго". Медпомощь рыбакам не потребовалась.
Кроме того, на акватории Калининградского залива напротив пос. Береговое потеряли ориентиры ещё двое рыбаков. Они были в 2 км от берега. Им на помощь также пришли спасатели.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионе ищут
рыбаков. Они вышли на лёд и заблудились.
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