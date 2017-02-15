В Куршском заливе ищут потерявшихся в тумане рыбаков

Калининградские спасатели ищут двух рыбаков, заблудившихся в тумане. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах Калининградской области.

Мужчины обратились за помощью около часа назад. Они вышли рыбачить на лёд залива со стороны Полесского района сегодня утром. После рыбалки стали возвращаться назад и поняли, что заблудились. Около двух часов мужчины пытались самостоятельно найти берег, но безуспешно. Сейчас на их поиски отправились спасатели.

За сегодняшний день это уже не первый случай поисков рыбаков в тумане залива. После обеда спасателям позвонили ещё трое заблудившихся рыболовов. Они отправились на Куршский залив на мотоблоке из посёлка Причалы и заблудились в тумане, где пробродили несколько часов. В данный момент рыбаки найдены, их выводят со льда.