В среду, 15 февраля, около 15:00 на льду Куршского залива умер рыбак. Об этом Клопс.Ru только что сообщил источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в районе 21-го километра Куршской косы. Житель области рыбачил вместе со своим другом. Внезапно ему стало плохо. Через непродолжительное время мужчина скончался. Сейчас его тело по-прежнему находится на льду. Рядом с ним остаётся его товарищ.

В ближайшее время на место происшествия отправятся сотрудники полиции и Следственного комитета. Они должны будут решить, как доставить тело на берег. Точные причины гибели станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

С начала года это как минимум второй рыбак, умерший на льду. 7 февраля на Куршском заливе скончался 80-летний мужчина: он упал и ударился головой об лёд.