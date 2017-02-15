Семейной паре вернули пропавший дом на колёсах после публикации на Клопс.Ru

В среду, 15 февраля, семейной паре из Калининграда вернули дом на колёсах, пропавший за два дня до этого с участка в посёлке Матросово. Об этом Клопс.Ru сообщила владелица имущества Виктория Тюмкина.



По словам девушки, во вторник, 14 февраля, ей позвонили неизвестные и сообщили, что хотят вернуть пропавшую бытовку. Они заявили, что увезли её по ошибке, но ни своего имени, ни других подробностей, раскрывать не захотели. На следующий день домик вернули на участок супругов.

"Они прочитали заметку о том, что у нас украли бытовку и поняли, что увезли не ту. — заявила Виктория. — Мы теперь очень счастливы. Домик даже не вскрывали, все вещи остались на своём месте. Сегодня пойду забирать заявление из полиции".