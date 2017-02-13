В посёлке Матросово у семейной пары украли дом на колёсах

В посёлке Матросово у семейной пары украли металлический дом на колёсах. Об этом Клопс.Ru сообщила пострадавшая Виктория Тюмкина.

В субботу, 11 февраля, молодой женщине позвонили соседи и сообщили, что с её участка исчезла бытовка. Тюмкина с супругом приезжали в посёлок раз в несколько дней. Домик они использовали для ночёвок. По словам пострадавшей, последний раз они были в нём 5 февраля.

"Для нас это очень большой удар, — объяснила Виктория. — Это был очень хороший домик, шесть метров длиной, со стеклопакетами, внутри была мебель, бытовая техника. Ворам понравится, когда они откроют его. Мы там ночевали, когда приезжали на участок. Хотели строить дом, но эти воры растоптали нашу мечту."

Супруги подали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

