Аэропорт Храброво возобновил работу в связи с улучшением погоды
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Аэропорт Храброво возобновил работу в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
“По состоянию на 12:30 метеоусловия улучшились, аэропорт Храброво готов к приему и отправке воздушных судов”, — говорится в сообщении.
Прибытие четырёх рейсов из Москвы и двух рейсов из Санкт-Петербурга планируется в период с 14:00 до 15:00. Отправление обратных рейсов должно произойти с 15:00 до 16:30.
“Информация о задержанных и отмененных рейсах размещена на онлайн-табло аэропорта на официальном сайте. Получить информацию о рейсах также можно в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 610-610”, — пояснили в воздушной гавани.
Работу аэропорта приостановили
в 8:00 во вторник, 15 февраля, из-за густого тумана. В связи с этим сбилось
расписание. Самолёты не принимали и не отправляли из-за ограниченной видимости.
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