Аэропорт Храброво возобновил работу в связи с улучшением погоды

Прибытие четырёх рейсов из Москвы и двух рейсов из Санкт-Петербурга планируется в период с 14:00 до 15:00. Отправление обратных рейсов должно произойти с 15:00 до 16:30.



“Информация о задержанных и отмененных рейсах размещена на онлайн-табло аэропорта на официальном сайте. Получить информацию о рейсах также можно в справочной аэропорта по телефону: +7(4012) 610-610”, — пояснили в воздушной гавани.