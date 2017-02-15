Прыгнул в машину и уехал: девушка, сбитая неизвестным водителем на ул. Батальной, ищет свидетелей ДТП
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Жительница Калининграда, сбитая
во вторник, 14 февраля, неизвестным водителем на ул. Батальной, ищет свидетелей ДТП. Об этом пострадавшая Жанна Бобко сообщила Клопс.Ru.
Сейчас 26-летняя девушка находится дома. У неё диагностировали ушиб груди и брюшной полости.
“Я шла около 15:30 домой из магазина, переходила дорогу около дома № 22. Перед этим посмотрела по сторонам и уже дошла до середины, когда наехала машина. Она, получается, цепанула меня на капот, я отлетела и отключилась”, — рассказала Бобко.
По словам девушки, без сознания она была непродолжительное время. Когда пострадавшая очнулась, то увидела, что сбивший её водитель вышел из автомобиля.
“Он посмотрел, что я дышу, посмотрел на свою машину. Потом подошёл очевидец, попытался меня поднять и сказал мужчине, что надо вызывать ГИБДД и оформлять ДТП. Тогда водитель сказал: "Всё нормально!", а потом очень быстро запрыгнул в машину и с большой скоростью уехал”, — заявила жертва аварии.
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