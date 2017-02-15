Прыгнул в машину и уехал: девушка, сбитая неизвестным водителем на ул. Батальной, ищет свидетелей ДТП

Жительница Калининграда, сбитая во вторник, 14 февраля, неизвестным водителем на ул. Батальной, ищет свидетелей ДТП. Об этом пострадавшая Жанна Бобко сообщила Клопс.Ru.



Сейчас 26-летняя девушка находится дома. У неё диагностировали ушиб груди и брюшной полости.



“Я шла около 15:30 домой из магазина, переходила дорогу около дома № 22. Перед этим посмотрела по сторонам и уже дошла до середины, когда наехала машина. Она, получается, цепанула меня на капот, я отлетела и отключилась”, — рассказала Бобко.



По словам девушки, без сознания она была непродолжительное время. Когда пострадавшая очнулась, то увидела, что сбивший её водитель вышел из автомобиля.



“Он посмотрел, что я дышу, посмотрел на свою машину. Потом подошёл очевидец, попытался меня поднять и сказал мужчине, что надо вызывать ГИБДД и оформлять ДТП. Тогда водитель сказал: "Всё нормально!", а потом очень быстро запрыгнул в машину и с большой скоростью уехал”, — заявила жертва аварии.