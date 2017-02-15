Во вторник в Калининграде в результате ДТП пострадали две женщины-водителя и девушка-пешеход
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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Во вторник, 14 февраля, в результате аварий на дорогах Калининграда пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 9:50 на ул. Артиллерийской водитель “Ауди” проигнорировал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди “Фольксвагеном”. В результате ДТП 33-летняя женщина, сидевшая за рулём второй машины, получила травмы.
Аналогичная авария произошла в 15:15 на ул. Гайдара. “Шкода” врезалась в “Сузуки”, который от удара проехал вперёд и толкнул “Ленд Ровер”. В результате ДТП была ранена 42-летняя автомобилистка, находившаяся в “Сузуки”.
В это же время ул. Батальной неизвестный водитель сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемой зебре. Пострадавшая отделалась телесными повреждениями.
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