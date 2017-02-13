Минобороны опубликовало видео памятников Пальмиры, взорванных террористам ИГ

В воскресенье, 12 февраля, Министерство обороны России опубликовало видео взорванных террористами "Исламского государства" (организация запрещена в России по решению суда — Прим. ред.) памятников Пальмиры. Ролик разместили на официальном канале ведомства в Youtube



Речь идёт о фасаде римского амфитеатра и тетрапилоне — одних из главных достопримечательностей древнего города. Кадры удалось получить благодаря дрону, с помощью которого военные мониторят ситуацию в городе и прилегающих районах.

"На кадрах Минобороны России отчётливо видно, что террористами взорван процениум — центральная часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона — прямоугольного здания, возведённого в 270 году нашей эры", — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны полагают, что в ближайшее время террористы взорвут оставшиеся памятники архитектуры. Этот вывод военные сделали на основании других кадров, снятых беспилотником.

"На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города", — сообщают военные.



Боевики ИГ захватили Пальмиру весной 2015 году и взорвали несколько древних памятников архитектуры. Спустя год сирийская армия при поддержке ВВС России отбила город у террористов. Однако в декабре правительственные войска отступили, и террористы вернули прежние позиции.