"КоммерсантЪ": турецкие военные погибли в Сирии из-за ошибки российских ВКС

Причиной гибели турецких военных в Сирии стал удар российских ВКС. Об этом сообщает "КоммерсантЪ"
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Инцидент произошёл накануне, 9 февраля, в районе города Эль-Баб на севере страны. В результате инцидента погибли три человека, 11 получили ранения.
По данным издания, удар по военным нанёс российский самолёт. В Генштабе ВС Турции заявили о том, что ВКС по ошибке поразили здание, в котором были военные, участвовавшие в операции против боевиков ИГ (запрещена в России по решению суда).
После происшествия президент Владимир Путин по телефону выразил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану свои соболезнования. Как сообщили в Минобороны России, сейчас стороны договорились более тщательно координировать совместные действия, а также обмениваться информацией об обстановке на земле.
По мнению экспертов, данная трагедия не приведёт к охлаждению в отношениях двух стран. Подобное произошло
в результате уничтожения турецкой армией российского Су-24 в 2015 году.
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