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Главная Новости Происшествия

"КоммерсантЪ": турецкие военные погибли в Сирии из-за ошибки российских ВКС

07:26
  859 1
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Причиной гибели турецких военных в Сирии стал удар российских ВКС. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
 
Инцидент произошёл накануне, 9 февраля, в районе города Эль-Баб на севере страны. В результате инцидента погибли три человека, 11 получили ранения.
 
По данным издания, удар по военным нанёс российский самолёт. В Генштабе ВС Турции заявили о том, что ВКС по ошибке поразили здание, в котором были военные, участвовавшие в операции против боевиков ИГ (запрещена в России по решению суда).
 
После происшествия президент Владимир Путин по телефону выразил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану свои соболезнования. Как сообщили в Минобороны России, сейчас стороны договорились более тщательно координировать совместные действия, а также обмениваться информацией об обстановке на земле. 
 
По мнению экспертов, данная трагедия не приведёт к охлаждению в отношениях двух стран. Подобное произошло в результате уничтожения турецкой армией российского Су-24 в 2015 году.

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1 комментарий Правила комментирования

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ins_sider
ins_sider #
07:50
Тупо и абсолютно безмозгло, неизвестно ради чего сами плодим себе врагов на абсолютно пустом месте.
В той же Европе те же турки, когда был сбит наш штурмовик и намечалась война между двумя странами, получили приказ при нападении русских на Турцию резать русских по всей Европе.
Теперь даже в турецком магазине или на кассе в супермаркете, если кассир турок или турчанка, если они видят, что ты русский, не здороваются в упор!
Между прочим, даже "союзнички" типа курдов или иранцев кривятся, сволочи.
Мы там для всех чужие!
Очень дорого нам обойдется эта колониальная война, единственный смысл которой - оборона русскими вояками шабес-гоями границ метрополии, Израиля, на дальних подступах!
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