Обвиняемые в нападении на ловцов янтаря вымогали у пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Калининградские полицейские установили новый эпизод уголовного дела по факту вымогательства денег у ловцов янтаря в посёлке Приморье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Выяснилось, в сентябре прошлого года злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, вымогали у 58-летней жительницы Янтарного 1,5 миллиона рублей. Полицейские установили, что к преступлению причастны 40-летний и 23-летний калининградцы, арестованные ранее за нападение на ловцов янтаря в Приморье.