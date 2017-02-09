Обвиняемые в нападении на ловцов янтаря вымогали у пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Калининградские полицейские установили новый эпизод уголовного дела по факту вымогательства денег у ловцов янтаря в посёлке Приморье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Выяснилось, в сентябре прошлого года злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, вымогали у 58-летней жительницы Янтарного 1,5 миллиона рублей. Полицейские установили, что к преступлению причастны 40-летний и 23-летний калининградцы, арестованные ранее за нападение на ловцов янтаря в Приморье.
В ноябре прошлого года злоумышленники открыли стрельбу
по ловцам янтаря в посёлке Приморье. Они требовали
у дайверов по 10 тысяч рублей за "выход в воду и общее покровительство". Полиция арестовала 40-летнего и 23-летнего калининградцев, причастных к преступлению. Ими оказались
мастера спорта по борьбе и боксу. В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). В январе стало известно о ещё двух фигурантах преступления. Третьего задержали в Смоленской области и доставили в Калининград, а четвёртого суд арестовал заочно.
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