В Калининграде задержали подозреваемых в 15 автокражах
Калининградская полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в серии автокраж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По данным ведомства, 30-летний ранее судимый калининградец со своим 33-летним знакомым утром 3 февраля разбили стекло "Мицубиси", припаркованного на ул. Больничной, и похитили из салона сумку. Спустя несколько часов они совершили аналогичное преступление на бульваре Франца Лефорта.
Полицейские установили, что злоумышленники причастны к целой серии краж из автомобилей. На их счету может быть более 15 эпизодов. В настоящий момент они находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража".
Ранее стало известно о серии автомобильных краж в городе. Злоумышленники похищали оставленные в салоне вещи, а у одного из пострадавших украли
лежавший на сидении пакет кошачьего корма.
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