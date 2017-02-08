В Калининграде задержали подозреваемых в 15 автокражах

Калининградская полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в серии автокраж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, 30-летний ранее судимый калининградец со своим 33-летним знакомым утром 3 февраля разбили стекло "Мицубиси", припаркованного на ул. Больничной, и похитили из салона сумку. Спустя несколько часов они совершили аналогичное преступление на бульваре Франца Лефорта.

Полицейские установили, что злоумышленники причастны к целой серии краж из автомобилей. На их счету может быть более 15 эпизодов. В настоящий момент они находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража".