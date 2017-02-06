В Калининграде автомобильные воры разбили стекло машины и украли кошачий корм

Автомобильные воры разбили окно машины и украли пакет кошачьего корма. Об этом сообщается на странице "Сообщества автомобилистов Калининграда и области".

На автомобиле, который в момент инцидента был припаркован на ул. Машиностроительной, остались следы взлома в виде царапин и разбитого стекла. Кроме корма, из салона ничего не пропало. По информации сообщества, это далеко не первый подобный случай: водителей призывают не оставлять вещи в салоне машины.