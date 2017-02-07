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Калининградская епархия: на озере Шенфлиз, в котором утонул 17-летний подросток, не делали крещенскую прорубь

Автор: Виктория Мокрецова
14:14
  1310 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
На озере Шенфлиз, в котором утонул 17-летний подросток, церковь не делала прорубь для крещенских купаний. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградской епархии.

По данным пресс-секретаря Калининградской епархии Давида Рожина, церковь не имеет отношения к проруби, в которой утонул 17-летний калининградец. "В 2017 году крещенских купаний на озере Шенфлиз не было в связи с запретом МЧС. Соответственно, никакой крещенской проруби на этом озере никто не делал", — заявил Рожин.

Однако, согласно постам в соцсетях, в праздник в озеро калининградцы всё же окунались. Соответствующие фото размещены в Instagram. Судя по хештегам, купание организовало движение калининградских моржей. Свою причастность к вырубке отверстия они подтверждают. Руководитель движения "Янтарные моржи" Кирилл Порошин рассказал, что прорубь находится у берега озера и члены клуба её огораживают.

"На озере Шенфлиз у нас только одна прорубь — та, которая рядом с берегом, — заявил Порошин. — Периодически мы это место огораживаем, но людей ходит много разных, они срывают наши ленты, мы потом вылавливаем их в воде. Мы купаемся там практически каждый день, и довольно часто это происходит в вечернее время — незамеченной эта прорубь никак не может остаться".

По данным директора управления по делам ГО и ЧС Калининграда Якова Филатова, прорубь, в которой утонул мальчик, начинается от берега. Её длина — порядка пяти метров, а глубина — около четырёх. У озера стоят таблички с информацией о том, что выход на лёд запрещён.

В понедельник вечером, 6 февраля, на озере Шенфлиз погиб 17-летний юноша. По данным родственников, он выгуливал собаку вместе с подругой. Пёс вырвался и помчался вперёд. Молодые люди побежали за ним и, не заметив проруби, провалились в неё. Девушке удалось спастись. Выбраться из воды ей помогла пара, катавшаяся неподалёку на коньках.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ins_sider
ins_sider #
14:52
Хотелось бы все-таки узнать, на основании каких таких церковных текстов и уложений церковь организовывает и активно  участвует в массовых зимних обнажениях и окунаниях с нередкими последующими алкогольными возлияниями и массовыми плясками у кострищ, называемых неизвестно на основании чего "крещением"?
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