Двух зеленоградских школьниц, пропавших в январе, нашли в Калининграде

Полиция Зеленоградска нашла двух местных школьниц, пропавших в конце января. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Как установили правоохранительные органы, 17-летняя Екатерина Ч. и 15-летняя Людмила Л. вместе находились в Калининграде. По предварительным данным, за время отсутствия в их отношении не было совершено противоправных действий. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную и профилактическую работу с школьницами и их родителями.