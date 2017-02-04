Двух зеленоградских школьниц, пропавших в январе, нашли в Калининграде
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Полиция Зеленоградска нашла двух местных школьниц, пропавших в конце января. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Как установили правоохранительные органы, 17-летняя Екатерина Ч. и 15-летняя Людмила Л. вместе находились в Калининграде. По предварительным данным, за время отсутствия в их отношении не было совершено противоправных действий. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную и профилактическую работу с школьницами и их родителями.
Напомним, 15-летняя Людмила Л. пропала
25 января 2017 года после того, как вышла из своей квартиры в Зеленоградске. 17-летняя Екатерина Ч. пропала
днём ранее после того, как вышла из школы.
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