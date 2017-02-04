В ДТП с маршруткой на перекрёстке пр. Мира и ул. Кутузова пострадали пять человек (дополнено)
Фото группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", пользователя Форсаж Игорь-Бормотов
В результате ДТП, произошедшего на перекрёстке пр. Мира и ул. Кутузова, в больницу доставлены пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля произошло
в 07:05 утра в субботу, 4 февраля. По предварительным данным, БМВ, двигавшийся в сторону ул. Кутузова, на перекрёстке не уступил дорогу маршрутному такси №63, ехавшему по пр. Мира. В результате столкновения пострадали и были доставлены в больницу водитель БМВ 1996 г.р. и четверо пассажиров. Водитель и пассажиры маршрутного такси не пострадали. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. В пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области уточнили, что в настоящий момент речь идёт о четырёх пострадавших.
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