На перекрёстке пр. Мира и ул. Кутузова столкнулись БМВ и маршрутка (фото)

На перекрёстке проспекта Мира и ул. Кутузова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщают очевидцы аварии.

Столкновение произошло на пешеходном переходе. Оба автомобиля получили значительные повреждения. По информации очевидцев, на место прибыла машина скорой помощи и пожарный расчёт. В настоящий момент информация о пострадавших отсутствует.