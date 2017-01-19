По факту смертельной аварии под Черняховском возбудили уголовное дело

По факту аварии, в которой погиб 30-летний житель Черняховска, возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть". Родственники погибшего разыскивают очевидцев ДТП и просят свидетелей обратиться в Гусевскую прокуратуру.