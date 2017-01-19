По факту смертельной аварии под Черняховском возбудили уголовное дело
По факту аварии, в которой погиб 30-летний житель Черняховска, возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Балтийскому флоту.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть". Родственники погибшего разыскивают очевидцев ДТП и просят свидетелей обратиться в Гусевскую прокуратуру.
Авария произошла
13 декабря в посёлке Новая деревня. 22-летний водитель "Мицубиси" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Фольксвагеном". 30-летний мужчина, находившийся за рулем второго автомобиля, скончался на месте.
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