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"Роскемпинг" заплатит больше 2,5 млн рублей за мусорные горы у границы с Польшей

11:57
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде суд обязал "Роскемпинг" выплатить более 2,5 миллиона рублей в пользу Багратионовского муниципального района за загрязнение почвы около пос. Долгоруково. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Организация разместила часть отходов за пределами отведённого под свалку участка. Площадь самовольно занятой территории достигла примерно 4 тысяч кв. метров. Причем они относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

"Размер вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды — более 2,5 млн рублей. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с иском к указанному юридическому лицу. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его в полном объёме", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее выяснилось, что "Роскемпинг" принимал у юридических лиц отходы производства и потребления вопреки требованиям законодательства. Закрыть нелегальный полигон коммунальных отходов обещали ещё в апреле. После многочисленных жалоб местных жителей к делу подключился Росприроднадзор. Позднее Багратионовский городской суд признал незаконными действия ООО "Роскемпинг" по размещению отходов на полигоне ТБО вблизи посёлка Долгоруково.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ivanovmisha
ivanovmisha #
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