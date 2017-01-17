Двум жителям Калининградской области грозит до 12 лет за разбойное нападение на дом пенсионеров
В Черняховске полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на дом пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Полицией задержаны двое злоумышленников, 38-летний житель районного центра и 32-летний житель Зеленоградского района. Оба оказались ранее судимыми.
16 января около 05:20 утра задержанные проникли в черняховский коттедж пожилой семейной пары, разбив окно. Угрожая пенсионерам ножом, они отобрали 50 тыс. рублей и скрылись. Обоим пострадавшим 87 лет.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. У ниж уже изъята часть похищенных денег, также решается вопрос об аресте. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище". Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
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